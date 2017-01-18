Нардепы в Раде с любопытством рассматривают бутылку водки из ДНР

Один из депутатов Верховной Рады принес на заседание парламента во вторник бутылку водки "Московская" с акцизом самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает издание "Страна.ua".

Бутылку водки с акцизной маркой самопровозглашенной республики принес в зал заседаний нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин. Кроме того, он же продемонстрировал пачку сигарет Winston с акцизами ополченец.

Как показано на видео, бутылка пошла из рук в руки после того как выяснилось, что она — с акцизом самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Коллега Лапин принес в зал чтобы показать с трибуны водку с акцизной маркой "ДНР", которую он купил на подконтрольной Украине территории", — рассказал нардеп Константин Матейченко.

Он также заверил, что употреблять алкоголь на заседании парламента они не собирались.

"После Матейченко "джентельменский набор" от "ДНР" пошел по рукам. Водку с сигаретами задумчиво и с улыбкой рассматривал Михаил Гаврилюк ("Народный фронт"), а также его сосед по залу и фракции Юрий Тимошенко", — пишет издание.