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    Нардепы в Раде с любопытством рассматривают бутылку водки из ДНР

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    Как показано на видео, бутылка пошла из рук в руки после того как выяснилось, что она — с акцизной маркой самопровозглашенной Донецкой народной республики.
    канал Страна.ua в YouTube

    Один из депутатов Верховной Рады принес на заседание парламента во вторник бутылку водки "Московская" с акцизом самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает издание "Страна.ua".

    Бутылку водки с акцизной маркой самопровозглашенной республики принес в зал заседаний нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин. Кроме того, он же продемонстрировал пачку сигарет Winston с акцизами ополченец.

    Как показано на видео, бутылка пошла из рук в руки после того как выяснилось, что она — с акцизом самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    "Коллега Лапин принес в зал чтобы показать с трибуны водку с акцизной маркой "ДНР", которую он купил на подконтрольной Украине территории", — рассказал нардеп Константин Матейченко.

    Он также заверил, что употреблять алкоголь на заседании парламента они не собирались.

    "После Матейченко "джентельменский набор" от "ДНР" пошел по рукам. Водку с сигаретами задумчиво и с улыбкой рассматривал Михаил Гаврилюк ("Народный фронт"), а также его сосед по залу и фракции Юрий Тимошенко", — пишет издание.

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