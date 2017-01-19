Митинг у Рады: одна-единственная реформа успешна, и ту тормозят

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Митинг-перформанс провели в четверг у здания Верховной Рады Украины активисты "Реанимационного пакета реформ". Участники акции показали представителям СМИ и случайным прохожим (среди которых попадались и нардепы) децентрализационный вертеп под общим названием "Не водите козу за рога, а принимайте все законы".

В театрализованном политпредставлении участвовали "антинародные депутаты", человек на ходулях изображал "центральную власть" и держал на привязи "угнетенные регионы". Вся эта картина символизировала незавершенность реформы децентрализации.

Выступающие признали, что эта реформа — "единственная успешная реформа в Украине", но выразили опасения, что ее не дадут довести до конца, чем… "сделают подарок Путину" (куда же без него?).

"Если бросить дело на полдороге, остановиться на полдороге, то это означает, что твои оппоненты могут тебя ударить, добить, ты можешь упасть и не встать. К большому сожалению, сейчас в Верховной Раде определенные фракции видят, что могут поставить своему политическому оппоненту подножку, он упадет и не встанет. А политическим оппонентом для этих деструктивных фракций является наше государство - Украина", — заявил один из ораторов, пояснив, что речь идет о "торможении" реформы децентрализации.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг у Верховной Рады по поводу реформы децентрализации власти

Представитель "РПР", эксперт по вопросам реформирования местного самоуправления Юрий Ганущак даже пригрозил депутатам, которые не проголосуют за нужные реформаторам законы, тем, что "на них не падет ласка Божья".

"Более того, Господь Бог ему напомнит о том, что он (депутат — Ред.) сегодня не защитил Украину от Путина. Потому что сегодня решается вопрос, который реально становится Рубиконом, решается вопрос, быть Украине или нет. Потому что это единственная реформа, которая успешна… поэтому ее блокируют всеми способами", — пояснил он.

По словам оратора, блокируют реформу как "явные враги", так и просто "ленивые депутаты", которые не ходят на заседания Рады.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг у Верховной Рады по поводу реформы децентрализации власти

Другие выступающие говорили, что противодействуют реформе некие "политики прошлого поколения", которых пугают "истории успеха", будто бы демонстрируемые объединенными общинами. Но отмечали: пока реформа затронула только "несколько десятков общин", тогда как должна "стать сутью государства" — а для этого надо проводить территориально-административную реформу.

Напомним, реформа децентрализации проводится на Украине уже третий год. По словам вице-премьер-министра, министра регионального развития Геннадия Зубко, реформа децентрализации охватила 20% территории Украины, при этом 16% населения страны уже почувствовали ее позитивные результаты.

В то же время Зубко отметил, что реформе необходима законодательная поддержка парламента — "более 20 неотложных законопроектов не приняты парламентом".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что процесс децентрализации власти, который предусматривает передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, является одним из приоритетов работы правительства в 2017 году.

Законопроект о внесении в Конституцию изменений по децентрализации, являющихся одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, был принят Радой в первом чтении в 2015 году.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг у Верховной Рады по поводу реформы децентрализации власти

Изменения в части децентрализации предусматривают трехуровневую систему местного самоуправления. Предполагается, что система административно-территориального устройства будет состоять из регионов, районов и общин. Именно общинам предлагается передать самые большие полномочия и финансовые ресурсы.

Читайте также: Слышите эхо по всей стране? Эксперты о дыре в Пенсионном фонде

Представителем государства (префектом) на местах будет лицо, которое назначается и увольняется президентом по представлению правительства. В рамках этой реформы предполагается предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей особый статус.