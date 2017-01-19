наверх
19.01.201713:27
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Политика

    Исключать надо не Савченко, а половину Верховной Рады - Рабинович

    Тема:

    Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией (495)

    (обновлено: )24330
    По мнению народного депутата Вадима Рабиновича, в отличие от большинства украинских политиков, Надежда Савченко пытается хоть как-нибудь помочь людям, находящимся в плену.
    Вадим Рабинович
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Травля нардепа Надежды Савченко в очередной раз подтвердила полную неадекватность нынешней Верховной Рады, считает внефракционній нардеп Вадим Рабинович.

    Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета.

    Надежда Савченко
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Трудности перевода: что понимает Савченко под "сдать" и "обменять"?

    "Честно говоря, не могу понять, что случилось с нашими депутатами. Ведь еще каких-то полгода назад вся Верховная Рада одевалась в футболки с изображением Надежды Савченко, все плакали над ее тяжелой судьбой. На пленарных заседаниях тогда нельзя было заниматься экономикой, решать насущные проблемы государства — нужно было срочно освобождать Надю. Теперь Савченко освободили и она снова стала возмутителем парламентского спокойствия. Но вообще-то не будем забывать о том, что Савченко была первым номером предвыборного списка "Батькивщины", ее избрал народ Украины. Что значит выбросить ее из оборонного комитета, из парламентской жизни? Да пусть на себя посмотрят.

    Когда говорят о "зраде", то гораздо большая "зрада" — нищенские зарплаты и пенсии при кабальных тарифах. Вот за такие вещи нужно исключать депутатов, а не за то, что человек имеет собственное мнение на происходящее в стране", — отметил Рабинович.

    По словам политика, в отличие от большинства депутатов, Надежда Савченко пытается хоть как-то повлиять на ситуацию.

    "Савченко хотя бы пытается освободить кого-то из плена, тогда как наши политики вообще ничего не делают, кроме разговоров. Савченко — абсолютно нормальный, где-то сложный человек. Ведь все представители нынешнего политикума давно стали частью системы, а здесь появляется Савченко, которая начинает говорить нормальные, умные вещи. Надежда предлагает хоть что-нибудь, тогда как депутаты только мычат и ничего не делают", — подытожил нардеп.

    Ранее Савченко в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны отвергла обвинение в государственной измене.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    Дональд Трамп
    Смена власти в США
    Брифинг народного депутата Надежды Савченко
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко