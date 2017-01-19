Исключать надо не Савченко, а половину Верховной Рады - Рабинович

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Травля нардепа Надежды Савченко в очередной раз подтвердила полную неадекватность нынешней Верховной Рады, считает внефракционній нардеп Вадим Рабинович.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета.

"Честно говоря, не могу понять, что случилось с нашими депутатами. Ведь еще каких-то полгода назад вся Верховная Рада одевалась в футболки с изображением Надежды Савченко, все плакали над ее тяжелой судьбой. На пленарных заседаниях тогда нельзя было заниматься экономикой, решать насущные проблемы государства — нужно было срочно освобождать Надю. Теперь Савченко освободили и она снова стала возмутителем парламентского спокойствия. Но вообще-то не будем забывать о том, что Савченко была первым номером предвыборного списка "Батькивщины", ее избрал народ Украины. Что значит выбросить ее из оборонного комитета, из парламентской жизни? Да пусть на себя посмотрят.

Когда говорят о "зраде", то гораздо большая "зрада" — нищенские зарплаты и пенсии при кабальных тарифах. Вот за такие вещи нужно исключать депутатов, а не за то, что человек имеет собственное мнение на происходящее в стране", — отметил Рабинович.

По словам политика, в отличие от большинства депутатов, Надежда Савченко пытается хоть как-то повлиять на ситуацию.

"Савченко хотя бы пытается освободить кого-то из плена, тогда как наши политики вообще ничего не делают, кроме разговоров. Савченко — абсолютно нормальный, где-то сложный человек. Ведь все представители нынешнего политикума давно стали частью системы, а здесь появляется Савченко, которая начинает говорить нормальные, умные вещи. Надежда предлагает хоть что-нибудь, тогда как депутаты только мычат и ничего не делают", — подытожил нардеп.

Ранее Савченко в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны отвергла обвинение в государственной измене.