наверх
19.01.201710:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Политика

    Рада в четверг рассмотрит новую редакцию закона о КС

    (обновлено: )103
    Кроме того, Рада планирует рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона "Об антидопинговом контроле в спорте" (законопроект №4724) и законопроект №2018 о разрешении достигшим 16 лет гражданам Украины по своему усмотрению менять отчество.
    Конституционный суд Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит новую редакцию закона о Конституционном суде, говорится в повестке дня заседания парламента.

    Заседание Верховной Рады. Принятие бюджета-2017
    Facebook Владимира Струмковского
    Бортник: Рада провела циничные барыжные торги и приняла "кота в мешке"

    Перед этим Рада намерена рассмотреть в первом чтении законопроект №4783 о вступлении в аспирантуру и деятельности высших специализированных советов, а также №5240 о переносе последнего набора на программы подготовки младших специалистов с 2016 на 2020 год.

    Читайте также: Доколе? Верховная Рада, итоги года

    Также парламент планирует рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона "Об антидопинговом контроле в спорте" (законопроект №4724) и законопроект №2018 о разрешении достигшим 16 лет гражданам Украины по своему усмотрению менять отчество.

    Кроме того, в повестке дня стоит блок вопросов местного самоуправления, в том числе законопроект №2489 (второе чтение) о запрете служащим местного самоуправления членства в политических партиях, а также назначение внеочередных местных выборов.

    В этот день в повестке дня также значится законопроект №5636 об одобрении допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия во многонациональных учениях.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    Смена власти в США
    Глава ДНР Александр Захарченко (слева) и глава ЛНР Игорь Плотницкий на пресс-конференции
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко