Рада в четверг рассмотрит новую редакцию закона о КС

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит новую редакцию закона о Конституционном суде, говорится в повестке дня заседания парламента.

Перед этим Рада намерена рассмотреть в первом чтении законопроект №4783 о вступлении в аспирантуру и деятельности высших специализированных советов, а также №5240 о переносе последнего набора на программы подготовки младших специалистов с 2016 на 2020 год.

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Также парламент планирует рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона "Об антидопинговом контроле в спорте" (законопроект №4724) и законопроект №2018 о разрешении достигшим 16 лет гражданам Украины по своему усмотрению менять отчество.

Кроме того, в повестке дня стоит блок вопросов местного самоуправления, в том числе законопроект №2489 (второе чтение) о запрете служащим местного самоуправления членства в политических партиях, а также назначение внеочередных местных выборов.

В этот день в повестке дня также значится законопроект №5636 об одобрении допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия во многонациональных учениях.