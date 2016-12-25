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Источник: самолет Минобороны, пропавший с радаров в Сочи, упал в горах

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Крушение российского Ту-154 близ Сочи (10)

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На борту самолета находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.
Самолет заходит на посадку. Архивное фото
RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Пропавший ранее с радаров самолет Минобороны выполнял в Сочи дозаправку, куда прибыл из подмосковного Чкаловска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

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По его словам, борт, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края.

"По предварительным данным, пропавший Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. Он, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края", — сказал собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба Минобороны России, "при выполнении планового перелета с аэродрома в городе Адлер в 5.40 (4.40 по Киеву) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154".

Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

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