На борту пропавшего с радаров самолета был 91 человек - источник

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. На борту самолета, пропавшего с радаров в Сочи, по уточненным данным, был 91 человек, в том числе музыканты и представители прессы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ.

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"На борту, по уточненным данным, находился 91 человек, в том числе музыканты и пресса", — сказал он.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров, по его данным, на борту находилось около 70 человек.

Напомним, ранее Ил-18 разбился в Якутии, на борту самолета находились 32 пассажира и семь членов экипажа.