Россия
RSS

На борту пропавшего с радаров самолета был 91 человек - источник

Тема:

Крушение российского Ту-154 близ Сочи (9)

(обновлено: )1826029
По словам источника в силовых структурах РФ, на борту самолета, пропавшего с радаров в Сочи, по уточненным данным, находился 91 человек, в том числе музыканты и пресса.
Самолет Ту-154. Архивное фото
RIA News Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. На борту самолета, пропавшего с радаров в Сочи, по уточненным данным, был 91 человек, в том числе музыканты и представители прессы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ.

Ситуация с угнанным ливийским самолетом на Мальте
REUTERS Darrin Zammit Lupi -MALTA
Инцидент с захватом ливийского самолета: все от начала до конца

Смотрите также: В Колумбии разбился грузовой самолет: пять жертв

"На борту, по уточненным данным, находился 91 человек, в том числе музыканты и пресса", — сказал он.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров, по его данным, на борту находилось около 70 человек.

Напомним, ранее Ил-18 разбился в Якутии, на борту самолета находились 32 пассажира и семь членов экипажа.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Самолет. Архивное фото
Крушение российского Ту-154 близ Сочи
Навстречу Новому году. Итоги
На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
"ПриватБанк" - национализация. Последствия