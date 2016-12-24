Шабовта: только психи захватывают самолеты с заложниками

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В пятницу, 23 декабря, на Мальте захватили самолет ливийской авиакомпании, который совершал внутренний перелет из Себы в Триполи. На борту находилось 118 человек.

После переговоров с премьер-министрами Ливии и Мальты угонщики самолета решили сдаться и отпустить заложников, пишет Malta Today. Глава правительства Мальты Джозеф Мускат подтвердил, что первую группу людей уже отпустили.

Как часто и почему захватывают самолеты, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал главный редактор украинского портала Avianews Александр Мироненко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як могло статись, що літак захопили викрадачі?

— Питання в тому, що будь-який співробітник, як і пасажири, перед тим, як він потрапляє в стерильну зону аеропорту, це може бути як термінал, так і безпосередньо перон, де стоять літаки, він має бути перевірений. Але питання можуть виникати не тільки до тих, кого перевіряють, але питання до тих, хто перевіряє. Якщо, наприклад, якась людина була впроваджена в службу безпеки, вона може просто пропустити необхідну людину. По-друге, якщо, наприклад, у людини є муляж і на екрані не побачили, тому що якщо на ній якась небезпечна речовина, то вона автоматично на екрані відображається певним кольором і на неї звертають увагу. І в підсумку літак захоплений, але він може бути захоплений просто муляжем, іграшкою і таке так само можливо.

Окрім того, потрібно ще не забувати про те, що безпека у дуже багатьох країнах знаходиться на низькому рівні, і ми це можемо побачити на випадку минулорічному, коли був підірваний літак, який летів з Єгипту з російськими туристами із Санкт-Петербургу. Ми бачимо, що одразу авіакомпанії українські почали перевіряти багаж пасажирів вже безпосередньо перед посадкою в літак, тобто коли пасажир приїжджає на автобусі до літака, йому показують відповідні валізи, чи його це валізи, вони перевіряють так само борт літака, щоби ніхто із персоналу в єгипетських аеропортах нічого не заклав. І ще додатково були випадки навіть в Європі, коли журналісти проносили заборонені речі на борт літака або на перон і дуже багато експертів говорять про те, що в Ізраїлі, наприклад, немає рамок на вході, а в українських аеропортах у "Борисполі" або у Харкові рамки є. Але за фактом це для того, щоби пасажири були спокійні, тому що будь-яка робота основна з попередження терактів має вестись до аеропортів, бо аеропорт – це остання ланка. Наприклад, в Ізраїлі працюють дуже гарно спецслужби, там немає рамок в аеропорті, тому що просто не допустять такого, щоби людина відповідна не доїхала до останньої рамки і в підсумку зайшла з якоюсь вибухівкою в аеропорт.

Хто повинен відповідати за безпеку на етапі до аеропорту і на борту літака?

— Є декілька варіантів забезпечення безпеки. Наприклад, у США на борту літака є так звані повітряні маршали. Це звичайний пасажир, який має зброю і цей службовець виглядає як звичайний пасажир. Він не привертає до себе уваги, але якщо трапиться якась подія, він може робити дії, яким його навчали. Що стосується заходів безпеки, то безпосередньо спецслужби, які є в будь-якій країні, вони мають вести необхідну роботу і попереджувати те, щоби людина зі зброєю не потрапила взагалі до аеропорту. Остання ланка – це ті самі рамки, які ми бачимо в аеропортах, але за фактом це останній фільтр, і дуже багато випадків було, що цей фільтр використовується для заспокоєння пасажирів, тому що були вже раніше випадки, коли журналісти проносили навіть в Європі заборонені речі.

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Своєю точкою зору на події із захопленням літака поділився в ефірі "ГС" президент Всеукраїнської асоціації операторів ринку безпеки Сергій Шабовта.

Переговори тривали близько трьох годин. Наскільки швидко здійснили операцію із звільнення заручників?

— Треба визначити, що коли вирішуються долі людей, життя, то, чесно кажучи, найголовніше, щоби самі переговори, ті фахові медіатори не перевернули ситуацію в конфліктну, і щоби самі юристи не почали в якісь радикальний спосіб діяти. Найголовніше, що сама ситуація утримується поки, і я розумію, що, в першу чергу, там йшлося про жінок і дітей.

В переговори втрутились прем’єри Лівії та Мальти. Як часто в переговори втручаються перші особи держави? Чи це залежить від вимог?

— Я погоджусь з вами, що це залежить від вимог, від багатьох факторів і моментально в таких ситуаціях утворюється штаб, можливо, навіть штаб в двох країнах, які взаємодіють, в країні, з якої літак захоплений, і там, де він сів. Зрозуміло, прокачуються всі особисті дані на самих терористів. Від цього відпрацьовуються вже певні версії, якими можна було мотивувати і якось заспокоїти. Тому це складна робота, і якщо вважають за доцільне такі високі державні діячі, як прем’єр, приєднатись до такої ситуації, то це свідчить про державне людське ставлення до того, щоби зберегти людей і якось вирішити ситуацію.

Чи є статистика, як подібні ситуації закінчуються?

— Я хочу сказати, що сам по собі такий тероризм із використанням повітряних суден – це страшне, тому що люди є заручниками самої стихії. Питання в тому, що статистика не дуже добре виглядає, тому що, як правило, це психопати і передбачити всі питання складно.

На наших авіалініях є маршали?

— Я скажу, що так, і взагалі за організацію безпеки в зоні аеропорту відповідає адміністрація самого аеропорту, а на борту літака відповідає сама авіакомпанія, яка приймає всі необхідні рішення, щоб питання безпеки були вирішені.

Ранее эксперт-международник Владимир Кушниренко в эфире "ГС" прокомментировал захват ливийского самолета на Мальте, и пояснил, что угонщики не выдвигали жестких условий.