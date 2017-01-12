Рада не готова отменить мораторий на экспорт леса - Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что Верховная Рада пока не готова проголосовать за отмену моратория на экспорт необработанной древесины, который препятствует получению Украиной помощи от ЕС.

"Я не вижу готовности в Верховной Раде голосовать за такое решение, но вместе с тем думаю, что за счет стимулов для деревообрабатывающей промышленности могли бы этот вопрос решить. Главное, чтобы была готовность сесть за стол переговоров, а не просто политизировать это решение", — сказала вице-премьер в интервью "5 каналу" в среду вечером.

Она отметила, что снятие моратория на сегодня является единственной причиной, почему Украина не может получить 600 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Речь идет о 600 миллионах из 1,8 миллиарда, которые в трех траншах должны были быть предоставлены. Первый был получен давно, второй должен был поступить летом, и, к сожалению, мы не смогли разблокировать вопрос снятия моратория леса-кругляка", — добавила вице-премьер.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в конце минувшего года по результатам саммита Украина-ЕС сообщил, что ЕК надеется на снятие Украиной запрета на экспорт древесины в ближайшие недели, что позволит разморозить предоставление Киеву помощи в размере 600 миллионов евро.