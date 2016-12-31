Доколе? Верховная Рада, итоги года

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Прошедший 2016-й год Верховная Рада восьмого созыва вряд ли сможет занести себе в актив. Практически все время потратив на имитацию бурной деятельности, на зимние каникулы парламент ушел с такими показателями, что стыдно и смотреть.

Нулевая продуктивность

Например, представленное к двухлетию ВР исследование гражданской сети "ОПОРА" лучше любых слов засвидетельствовало, что под куполом здания на Грушевского собрались одни лишь бездельники и популисты.

"Парламент продемонстрировал достаточно низкую продуктивность законодательной работы. Так, лишь 11% законопроектов из зарегистрированных на протяжении двух лет стали законами. Даже президент и правительство более продуктивны в законодательной работе по сравнению с депутатами, 81% инициированных президентом и 29% правительственных законопроектов стали законами", — рассказала координатор гражданской сети Ольга Айвазовская.

По данным экспертов, за два года работы в Верховной Раде состоялось 6,726 тысячи голосований, однако нет ни одного депутата, который бы принял участие во всех без исключения голосованиях в ходе пленарных заседаний.

"В среднем во время голосования в Верховной Раде присутствуют 358 депутатов (из 450 — ред.). Примечательно, что отдельные депутаты проигнорировали более 90% всех голосований", — говорится в исследовании.

Эксперты общественной организации отмечают, что в целом депутаты Рады текущего созыва регистрируют больше законопроектов, чем физически могут рассмотреть. В связи с этим каждые восемь из девяти проектов законов, зарегистрированных в парламенте, вообще не имеют перспективы стать законами.

Под диктовку Банковой

О полнейшей недееспособности Верховной Рады говорят и в кулуарах парламента. Как говорит нардеп от фракции Радикальной партии Игорь Попов, работа под диктовку Администрации президента и лично Петра Порошенко имеет мало общего с реальным парламентаризмом.

"В 2016-м году ВР являла собой полное болото. При отсутствии коалиции, действующего коалиционного соглашения, программы Кабмина Рада больше времени посвящала обсуждению резонансных, но не жизненно важных вопросов. Когда же нужно было решить те или иные вещи, проводилась мобилизация депутатов — свозили всех кого можно, закрывали в зале на всю ночь и требовали голосовать за те или иные законы. Эта модель работы Рады имеет мало общего с истинным парламентаризмом", — считает политик.

По словам депутата, в 2016-м году ВР не взялась ни за одну из значимых реформ.

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"Закон об образовании выкинули в первом чтении, Трудовой кодекс уже год дожидается второго чтения. Очевидно, что без наличия коалиции и четкого понимания, куда она ведет государства, фундаментальные вещи не будут приняты. Подлатать Налоговый кодекс в угоду определенным финансовым группам еще реально, а вот принимать системные решения Рада не в состоянии. Не исключено, что в новом году Рада восьмого созыва прикажет долго жить. Во всяком случае, даю 40-50%, что так и произойдет", — уверен Попов.

Заработать на старость

Не удивлен низкой продуктивности работы Верховной Рады политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Верховная Рада в 2016-м году запомнилась конфликтностью и неэффективностью работы. Главная проблема парламента заключается в том, что он остается местом, где зарабатываются большие деньги, а не реализовывают политические идеи и программы. В минувшем году мы увидели целый ряд законопроектов, вокруг которых затевались достаточно сложные и запутанные интриги, как то спецконфискация или Минский процесс. Но пока мы видим, что политического ресурса для реализации этих законотворческих намерений в Верховной Раде нет", — говорит политолог.

Золотарев не исключил, что в новом году ВР восьмого созыва может и вовсе прекратить существование.

"Выборы высоковероятны, особенно учитывая, что конфликтность в Раде будет нарастать, а экономические проблемы будут усугубляться. В этой ситуации единственным клапаном, который может вытравить пар социального напряжения будут как раз досрочные выборы. Вероятнее всего, они состоятся осенью 2017-го года", — резюмировал эксперт.

Имитация конструктива

О политической импотенции главного законодательного органа страны говорит и политолог, директор Института украинской политики Кость Бондаренко.

"ВР восьмого созыва занимается примитивной имитацией законотворческой деятельности, - говорит он. "Реально мы видим, что основные вопросы и законы, которые ждет страна, эта Рада рассмотреть не может. Это, в частности, вопросы, которые лежат в основе Минского процесса — изменения в Конституцию, закон об амнистии, закон о выборах на Донбассе. Что бы ни принимала Рада, как бы она не имитировала конструктив, стоит констатировать, что этот парламент недееспособен. Коэффициент полезного действия этого парламента достаточно низкий".