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Савченко предложила встретиться с Захарченко и Плотницким в Киеве

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По словам нардепа Надежды Савченко, не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр, следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве.
Надежда Савченко
УНИАН

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко намерена провести встречу с лидерами самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Киеве, заявила нардеп в эфире "Шустер Live", передает "Левый берег".

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"Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и продолжительными во времени, как минский процесс. Но говорилось при нашей первой встрече, что возможны и следующие встречи. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся в Украине. И следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом — в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу", — заявила она.

Напомним, Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Глава ДНР Захарченко сообщил, что предложил Савченко свой вариант решения вопроса по обмену пленными. Савченко заявила, что договорилась об обмене пленными в формате "226 на 52".

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