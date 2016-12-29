Лукашевич: Савченко будет не единственной в Украине, чей имидж поменяется

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко будет не единственной, чей имидж в Украине резко поменяется, считает постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Уверен, что (Надежда) Савченко будет не единственной, чей имидж на Украине в ближайшее время может решительно поменяться", — говорится в заявлении Лукашевича, поступившем в РИА Новости.

Он отметил, что Савченко, сравнительно недавно заочно избранную депутатом Верховной Рады, которую "сделали героем Украины, требовали ее безусловного освобождения", в настоящее время уже "исключают из партии, из делегации в ПАСЕ, называют чуть ли не "агентом Кремля".

Напомним, ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Вскоре нардеп была исключена из партии и фракции "Батькивщина", а также из состава украинской делегации в ПАСЕ.