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Захарченко заявил, что готов вновь встретиться с Савченко

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Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией (484)

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Захарченко заявил, что готов разговаривать с любым, кто сможет разморозить процесс обмена пленными. Ранее Савченко заявляла, что для освобождения пленных готова вести переговоры "хоть с чертом".
Александр Захарченко
RIA News Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что готов вновь встретиться с депутатом Рады Надеждой Савченко, если это поможет процессу обмена пленными в Донбассе.

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Глава ДНР Захарченко сообщил, что предложил Савченко свой вариант решения вопроса по обмену пленными. Савченко заявила, что договорилась об обмене пленными в формате "226 на 52".

"Да, встречались. Основной вопрос — это обмен пленными. Если Минск (минские соглашения — ред.) провален, если в Минске эту тему не поднимали… мы готовы разговаривать с любым (кто сможет разморозить процесс обмена пленными — ред.). В Минске прописано четко "обмен "всех на всех". Украина же попыталась сначала максимально вытащить своих. Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся", — сказал Захарченко.

Ранее сообщалось, что Киев передаст в четверг самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам 15 пленных в одностороннем порядке.

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