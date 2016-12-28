Захарченко заявил, что готов вновь встретиться с Савченко

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что готов вновь встретиться с депутатом Рады Надеждой Савченко, если это поможет процессу обмена пленными в Донбассе.

Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Глава ДНР Захарченко сообщил, что предложил Савченко свой вариант решения вопроса по обмену пленными. Савченко заявила, что договорилась об обмене пленными в формате "226 на 52".

"Да, встречались. Основной вопрос — это обмен пленными. Если Минск (минские соглашения — ред.) провален, если в Минске эту тему не поднимали… мы готовы разговаривать с любым (кто сможет разморозить процесс обмена пленными — ред.). В Минске прописано четко "обмен "всех на всех". Украина же попыталась сначала максимально вытащить своих. Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся", — сказал Захарченко.

Ранее сообщалось, что Киев передаст в четверг самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам 15 пленных в одностороннем порядке.