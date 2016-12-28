Опрос: в случае выборов в Раду прошли бы семь партий

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Семь партий прошли бы в Верховную Раду, преодолев 5-процентный проходной барьер, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, свидетельствуют обнародованные в среду результаты социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы".

Больше всего голосов на выборах набрала бы партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" — 11%, за Блок Петра Порошенко "Солидарность" проголосовали бы 9%, за "Оппозиционный блок" — 9%, за "Радикальную партию" Олега Ляшко — 7,8%, за партию мэра Львова Андрея Садового "Самопомич" — 7,6%.

Кроме того, партию экс-министра обороны Анатолия Гриценко "Гражданская позиция", которая на данный момент не входит в парламент, готовы поддержать 5,4% избирателей, а еще одну непарламентскую партию "За жизнь" во главе с депутатом Рады Вадимом Рабиновичем — 5,7%. Остальные партии набирают меньше 5% и не проходят в парламент.

Результаты опроса также свидетельствуют, что реальные шансы преодолеть избирательный барьер есть у партии, связанной с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Вместе с тем инициативу проведения досрочных парламентских выборов поддерживают 46% населения, не поддерживают — 37%.

Опрос проводился с 16 по 20 декабря во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей. Были опрошены 2,018 тысячи респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным указанного фонда, большинство граждан Украины считают, что в 2016 году в большинстве сфер жизни общества ситуация существенно ухудшилась.