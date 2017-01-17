Рада разрешила вводить электронные билеты в общественном транспорте

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада проголосовала изменения в ряд законопроектов по поводу введения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Соответствующие изменения, которые позволяют ввести электронный билет в городском транспорте, поддержали 265 народных депутатов.

Согласно документу №4121, существующая система оплаты и контроля проезда в городском пассажирском транспорте является устаревшей и имеет много недостатков: использование бумажных билетов (которые часто вообще отсутствуют) не дает возможности проконтролировать реальный пассажиропоток на маршрутах общественного транспорта и соответственно — оборот наличных средств; приводит к ухудшению уровня безопасности перевозки пассажиров общественным транспортом.

Так, органам местного самоуправления предоставляются полномочия внедрять автоматизированные системы оплаты проезда (в том числе электронный билет) в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования и предусмотреть возможность использования электронного билета лицами, которые в соответствии с законом имеют право на льготный проезд в городском пассажирском транспорте.

Ранее сообщалось, что во Львове в результате ДТП перевернулась маршрутка.