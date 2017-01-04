Во Львове в результате ДТП перевернулась маршрутка

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Во Львове на улице Лычаковской перевернулась маршрутка и перегородила проезжую часть.

"Автобус ехал из Винника во Львов без пассажиров. Водитель маршрутки травмирован, на место происшествия вызвали скорую помощь. Причины ДТП выясняются", — сообщает Вголос.

"Двигаясь по дороге, водитель автобуса увидел, что Lanos начало заносить, и водитель маршрутки начал принимать крайнее правое положение и, вероятно, наехал на бордюр и перевернулся", — сообщила изданию координатор по связям с общественностью патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Ранее сообщалось, что на проспекте Ватутина в Киеве произошло масштабное ДТП. По словам свидетелей, столкнулись 7 автомобилей и маршрутка.