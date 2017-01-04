Происшествия
RSS

Во Львове в результате ДТП перевернулась маршрутка

(обновлено: )67
Сообщается, что по предварительной информации водитель маршрутки пытался избежать столкновения с Lanos, которого начало заносить на заснеженной дороге.
Авария при участии маршрутки во Львове
vgolos.com.ua

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Во Львове на улице Лычаковской перевернулась маршрутка и перегородила проезжую часть.

Смертельное ДТП на бульваре Дружбы Народов
Facebook dtp.kiev.ua
Смертельное ДТП на бульваре Дружбы Народов (18+)

"Автобус ехал из Винника во Львов без пассажиров. Водитель маршрутки травмирован, на место происшествия вызвали скорую помощь. Причины ДТП выясняются", — сообщает Вголос.

"Двигаясь по дороге, водитель автобуса увидел, что Lanos начало заносить, и водитель маршрутки начал принимать крайнее правое положение и, вероятно, наехал на бордюр и перевернулся", — сообщила изданию координатор по связям с общественностью патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Ранее сообщалось, что на проспекте Ватутина в Киеве произошло масштабное ДТП. По словам свидетелей, столкнулись 7 автомобилей и маршрутка. 

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Днепр посленовогодний: факельное шествие в честь Бандеры
Привет, год 2017!
Взрыв в многоэтажке в Сумах
Стрельба нардепа Пашинского
Расстрел в ночном клубе Стамбула