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Скверная статистика. Количество ДТП бьет рекорды

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Год 2016, уходи! Итоги (65)

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За 11 месяцев 2016-го на территории Украины произошло 138 тысяч 261 авария. В 23 тысячах 506 ДТП пострадали люди: примерно 30 тысяч граждан были покалечены и почти 3 тысячи погибли. И это еще не конец года.
ДТП в Киеве с участием сына донецкого бизнесмена Станислава Толстошеева
Фото из открытых источников

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По сравнению с прошлым годом, в нынешнем зарегистрировано почти на 20 тысяч ДТП больше. Следовательно, больше людей были покалечены, больше погибших. Увы, руководство МВД такие показатели не пугают и не настораживают. 

Страшная статистика

Цветы у здания Патрульной полиции в Днепре, где погибли полицейские
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Днепр криминальный: самые резонансные преступления 2016 года

Если за 11 месяцев  показатель равен 138 тысячам 261 аварии, то легко подсчитать, что в сутки происходило по 413 ДТП, каждые четыре минуты. По данным полиции, основными причинами аварий в Украине являются: превышение скорости (4161 ДТП), нарушение правил маневрирования (2278), вождение в нетрезвом состоянии (1809) и нарушение пешеходами правил дорожного движения (1165). 

Больше всего людей погибло именно из-за наездов на пешеходов (1027 человек) и во время столкновений автомобилей (861 человек). 

Наибольшее количество аварий, согласно статистике полиции, зафиксировано в Киеве и области – 38 тысяч 977 и 8905 соответственно. Еще в трех областях – Днепропетровской, Одесской и Харьковской – количество дорожно-транспортных происшествий перевалило за 10 тысяч в каждой.

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Больше всего ДТП случилось на трассе Киев – Чоп —  553 аварии, в которых погибли 150 человек и 695 были травмированы. На втором месте Киев – Одесса, где зафиксировали 236 ДТП с 93 погибшими и 316 пострадавшими. На трассе Киев – Харьков – Довжанский произошло 218 аварий, в которых погибли 56 человек и 287 были травмированы. 

Резонансные ДТП

Как показывает статистика, в ДТП в прошлом году не раз побывали как мажоры и люди публичные, так и полицейские. 

9 января в Киеве возле метро Левобережная кроссовер Mercedes-Benz GL, за рулем которого был сын бизнесмена из Донецкой области Станислав Толстошеев, вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину (см. главное фото). Через полгода дело против Толстошеева закрыла прокуратура.

Несколько экипажей полиции 7 февраля устроили настоящую погоню за BMW 5 Series с жителем Боярки Ростиславом Храпачевским за рулем. При задержании один из пассажиров был застрелен. Разбирательства в деле длятся до сих пор.

espreso.tv
В Киеве полицейские во время погони застрелили человека

Полицейский Renoult в районе метро Дорогожичи сбил женщину переходившую дорогу по переходу. К сожалению, травма головы оказалась несовместима с жизнью. Женщина умерла в больнице.

В ночь с 9-го на 10-е июля, в Харькове сотрудники новой патрульной полиции, грубо нарушив ПДД и проехав на красный свет, врезались в автомобиль "Москвич-2141". В результате аварии — погибли молодожены 28-летний Кирилл Ананьев и 20-летняя Анна Протасова.

28 июня, в аварию на Южном мосту Киева попал бывший мэр столицы Александр Омельченко. Его внедорожник Toyota Land Cruiser 200 столкнулся с фурой. К слову, это не первое ДТП с участием Омельченко. 

Еспресо.TV
Александр Омельченко попал в ДТП в Киеве

В Киеве пьяный водитель Opel на скорости врезался в место оформление аварии, столкновение двух авто без пострадавших.  От сильного удара аварийный Фиат сдвинуло метров на 10 и он придавил к патрульному автомобилю двух полицейских. 

На улице Саксаганского в центре Киева произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Prius патрульной полиции и такси марки Chevrolet. Сила удара была такой, что оба автомобиля вылетели с дороги на тротуар. Пассажир такси погиб в больнице. Как рассказывали свидетели, патрульные проехали на красный свет светофора.

На месте столкновения микроавтобуса и грузовика в Днепропетровской области 2 декабря 2016 года
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области/Facebook
ДТП в Днепропетровской области: фура снесла маршрутку

В городе Белая Церковь (Киевская область) 2 октября, пьяный за рулем автомобиля Mercedes совершил столкновение со служебным автомобилем полицейских Daewoo Sens, следовавших на вызов. В результате ДТП двое сотрудников полиции погибли на месте происшествия и один в тяжелом состоянии доставлен в больницу

В ноябре в Киеве отец  с сыном перебегали дорогу в неустановленном месте. Их сбил автомобиль Daewoo. От сильного удара тела перелетели на другую сторону, за отбойник. Оба погибли.

Безвыходная ситуация

"На безопасность дорог влияют три основных фактора — человек, автомобиль, дорога. Во всех странах они находятся в соотношении 57, 12 и 31 процентов. В Украине картина иная. Человеческий фактор – 88%, состояние автомобиля – 1%, неудовлетворительное состояние дороги – 2%. Оставшиеся — из разряда иных причин. Из чего следует, что украинцы пользуются самыми безопасными автомобилями, и ездят по идеальным дорогам", — отмечает правозащитник Владимир Караваев

ДТП у Киевского зоопарка
dtp.kiev.ua / Facebook
ДТП у Киевского зоопарка: авто врезалось в забор, один человек погиб

Как отмечает эксперт, надо уделять особое внимание безопасности дорожного движения, что сегодня не делается.

"Недавно совместно с полицией искали пути решения одной из проблем БДД. Вариант решения есть, и очень простой. Но, для его реализации нужна команда сверху, поскольку все представители органов власти работают исключительно в пределах своих полномочий. Совместно составили письмо, и от имени общественной организации отправили его по горячей линии прямо Премьеру! Тот переслал письмо МВД, которое послало его еще дальше — в полицию, на рассмотрение того человека, с которым мы обсуждали проблему. Команды к исполнению не поступило. Теперь, согласно наложенных резолюций, этот служащий должен рассмотреть наше предложение и дать нам ответ. Теперь опять сидим вместе и думаем, какой же ответ, только уже по поручению премьера, мы должны дать сами себе?!" — отмечает Владимир Караваев.  

В МВД уже заговорили о создании дорожной полиции, вместо ликвидированной в процессе так называемой реформы ГАИ. По сути, заговорили о возвращении на дороги инспекторов. Статистика аварийности заставила главу ведомства задуматься над этой проблемой. А пока имеем то, что имеем.

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