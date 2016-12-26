ДТП в Кропивницком: маршрутки столкнулись лоб в лоб

В воскресенье, 25 декабря в Кропивницком произошло ДТП, в котором пострадало три человека, сообщает сайт 0522.

"В 11 часов 20 минут по улице Академика Тамма (Героев Сталинграда) столкнулись 4 транспортных средства, среди, которых два маршрутных микроавтобуса "БАЗ". По предварительной информации, водитель маршрутки №8 пытался избежать столкновения с "ВАЗ 2170 Priora" и выехал на встречную полосу где врезался в маршрутное такси №3. После чего, в тройку врезался автомобиль "ВАЗ"", — говорится в сообщении.

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С места происшествия пострадавших отвезли в больницу. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Видео размещено на канале gre4ka.info на Youtube.