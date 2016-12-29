ДТП в Харькове: жертвой пьяного водителя стала 8-месячная девочка

Восьмимесячный девочка погибла, ее родители попали в реанимацию в результате масштабного ДТП в Харькове.

Как сообщают СМИ, водитель на внедорожнике сначала врезался в два попутных авто, а после, убегая с места ДТП, протаранил еще одно. В нем ехала семья с ребенком. Экспертиза показала, что нарушитель был пьян. Фото из открытых источников Скверная статистика. Количество ДТП бьет рекорды

"Автомобиль Toyota Prado выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ 2102, который двигался по своей полосе от проспекта Юбилейного в направлении кольцевой дороги", — рассказал Олег Никоненко, заместитель начальника управления превентивной деятельности Нацполиции в Харьковской области.

Смотрите также — ДТП во Львове на "зебре": женщину отбросило на несколько метров

Столкновение было такой силы, что легковушку буквально разорвало на части. В "Жигулях" ехала семья с 8-месячным ребенком. Спасти девочку медикам не удалось; ее родителей с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в среду на улице Краснофлотской автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился сотрудник полиции, влетел в троллейбус, погиб один человек.