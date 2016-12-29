В Мариуполе сотрудник полиции на авто влетел в троллейбус: есть жертва

Пресс-служба ГУНП в Донецкой области

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. В Мариуполе в среду на улице Краснофлотской автомобиль Ford Focus за рулем которого находился сотрудник полиции влетел в троллейбус, сообщила пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

В результате происшествия один человек погиб. Сотрудник полиции в тяжелом состоянии госпитализирован. Также доставлен в больницу водитель троллейбуса.

По данным 0629, водитель троллейбуса получил травму глаза, в него попал осколок.

По данным полиции, полицейский который был за рулем Ford Focus ехал на собственном автомобиле и у него в день аварии был выходной. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и допустил столкновение с троллейбусом.

На месте работали сотрудники прокуратуры, следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Донецкой области и патрульная полиция.

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