Эксперт о причинах резкого роста ДТП

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украина теряет немалые деньги из-за ДТП. Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак. По его словам, годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП — около 40 миллиардов гривен в год.

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Также Украина лидирует в Европе по показателям смертности граждан на дорогах. За 11 месяцев 2016 года полицейские зафиксировали чуть больше 138 тысяч аварий. В 23 с половиной тысячах ДТП примерно 30 тысяч украинцев получили ранения и почти три тысячи погибли. В сутки же происходило по 413 ДТП, то есть одна авария каждые четыре минуты.

По данным полиции, основными причинами аварий в Украине являются: превышение скорости, нарушение правил маневрирования, вождение в нетрезвом состоянии и нарушение пешеходами правил дорожного движения. Больше всего людей погибло именно из-за наездов на пешеходов и во время столкновений автомобилей.

Наибольшее количество аварий, согласно статистике полиции, зафиксировано в Киеве и области – около 39 тысяч в столице и девять тысяч аварий в области. Еще в трех областях – Днепропетровской, Одесской и Харьковской – количество дорожно-транспортных происшествий перевалило за 10 тысяч в каждой.

В чем причина такой статистики, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов.

По данным Национальной полиции, за 11 месяцев 2016 года на дорогах погибло почти три тысячи человек. Каковы основные причины дорожно-транспортных происшествий?

— Это существенное превышение скорости, оно влияет на людей, погибших в автомобилях, и на пешеходов, потому что пешеходов часто сбивают на скоростях намного больше 60 км/ч, не оставляя никаких шансов. И на переходах, и вне пешеходных переходов. И повальное пренебрежение ремнями безопасности. То есть довольно часто люди получают тяжелейшие травмы, становятся инвалидами, погибают, несмотря на то, что скорость была небольшая — 50-60 км/ч.

Погодные условия увеличивают риск аварий?

— Зимой люди в общем ездят аккуратнее, но на идиотах, грубо говоря, это не особо отражается, и люди превышают скорость и летом, и зимой. Поэтому зимой возрастает количество аварий без пострадавших. Это во дворах, где-то не успел вовремя затормозить, ударился, кто-то выехал на летней резине, то есть существенного всплеска аварий с пострадавшими нет. Бывают, конечно, очень серьезные аварии, которые связаны с гололедом, но их не так много, нельзя сказать, что в Киеве происходят по нескольку в день.

Какова динамика ДТП, их больше или меньше?

— Динамика есть по сравнению с 2009-2010 годом: раньше смертей было значительно меньше, примерно в два раза. Сейчас смертность постепенно выросла, это связано с тем, что автомобилей стало значительно больше и уровень подготовки водителей падает, потому что сейчас вождение автомобиля считается настолько обыденным делом, чем-то самим собой разумеющимся, людям буквально к 17-18 годам покупают автомобиль, покупают права, этим гордятся, поэтому о безопасности абсолютно не думают. Кроме того, многие даже не задумываются о ремнях, о том, что нельзя выезжать, например, в состоянии алкогольного опьянения, это тоже одна из существенных причин аварийности. Например, вчера вечером я снимал аварию: шесть автомобилей, пьяный водитель пытался сбежать, это было в самом центре Киева, на Подоле.

Уменьшилось ли количество ДТП в городах с появлением патрульной полиции?

— Принципиально — нет, по сравнению с 2015 годом, к примеру. Но люди стали себя немножко свободнее чувствовать и допускать больше нарушений. Так как патрульные, например, не имеют права останавливать автомобили без каких-то существенных причин, люди этим пользуются, ездят пьяными, и потом говорят: да, попался, не повезло, вы обычно же не останавливаете.

Часто ли случаются ДТП из-за разбитых дорог?

— Как ни странно, хорошие дороги провоцируют очень серьезные аварии в Киеве. Недавно отремонтировали проспект Победы — и на нем сейчас каждую неделю происходят жесткие ДТП из-за превышения скорости. Люди разгоняются до 100-120 и больше км/ч и разбиваются. Я снимал, допустим, около пяти аварий за последние полтора месяца на проспекте Победы именно из-за превышения скорости.

Чем хуже дорога, тем безопаснее ездить?

— По большому счету, да. Оно, конечно, влияет на подвеску, людям приходится чиниться, но на плохих дорогах смертельных аварий происходит намного меньше, как ни странно.

Как украинцы относятся к соблюдению правил дорожного движения?

— Из того, что улучшилось очень серьезно, я заметил, что перекресток не блокируют в пробках. Все люди обычно благодарят, когда пропускаешь, и практически все пропускают экстренные автомобили. Это то, что существенно улучшилось за последние годы в Киеве. Но пьяных водителей, к сожалению, становится больше. Люди по-прежнему пьют, не пристегиваются, нарушают правила. Одна из составляющих смертности существенная, занимает процентов тридцать, это пешеходы-нарушители. Они бегают везде, в темной одежде, когда я еду по городу вечером, то каждый километр вижу пешеходов, которые грубо нарушают ПДД. Поэтому из-за таких пешеходов статистика сильно растет, потому что пешеход не защищен, его сбивают, он погибает.

Как можно с такими пешеходами бороться?

— Сейчас предусмотрен штраф — 51 гривна, но он абсолютно минимален, он вводился довольно давно. К пешеходам нужно относиться намного жестче, и я надеюсь, что при запуске патрульной полиции дорожной они будут за этим следить. Пешеходов нужно останавливать, выписывать штраф довольно существенный, может даже задерживать на какое-то время, если они перебегали, допустим, проспект Победы в пьяном состоянии, пока он не протрезвеет. Потому что сейчас на них никто не обращает внимания, патрульные настолько загружены текущей работой, у них бывает по четыре вызова в очереди, и они физически не могут останавливаться, бежать за каким-то пешеходом, чтобы ему в течение 20 минут выписать штраф в 51 гривну. Они просто пропустят разбои, грабежи и так далее. И люди этим пользуются.

Пешеходы вообще знают о том, что есть какая-то ответственность за переход дороги в неустановленном месте?

— Нет, они об этом не знают. Как многие водители в Киеве не знают о том, что есть полоса общественного транспорта, какие штрафы за двойную сплошную, например.

По словам Славомира Новака, потери от ДТП в Украине составляют фактически около 2% ВВП. Как бы вы прокомментировали эти слова?

— Украина, во-первых, теряет работоспособных людей, потому что в авариях гибнут, становятся инвалидами чаще всего мужчины работоспособного возраста от 25 до 40 лет, которые могли бы продуктивно работать еще по крайней мере 10-15 лет. Родственники не могут эффективно работать, потому что им нужно обеспечивать человека. И плюс государство платит какие-то суммы на все эти события.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.