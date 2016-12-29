О чем пишут в мире: Керри упрекает Израиль, в Германии вступились за сосиски

Jim Watson / AFP

РИА Новости Украина

Упрек Керри в адрес Израиля из-за поселений. Госсекретарь США Джон Керри в среду раскритиковал поселенческую активность Израиля на Западном берегу реки Иордан, заявив, что расширение израильских поселений угрожает разрушением перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств, пишет газета Washington Post. О заявлениях Керри в четверг также пишут такие респектабельные издания, как New York Times, Wall Street Journal, Politico, Welt, Zeit, Sueddeutsche Zeitung, Monde, Figaro и другие.

Как отмечает New York Times, Керри подчеркнул, что голосование США на прошлой неделе в ООН было продиктовано желанием спасти Израиль от "наиболее экстремальных элементов" в израильском правительстве.

"Реакция была немедленной и жесткой", – подчеркивает газета.

В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Керри "не затронул корень конфликта — отказ палестинцев признать Израиль в каких бы то ни было границах", а сам премьер подчеркнул, что речь госсекретаря США "почти настолько же не сбалансирована, как антиизраильская резолюция, принятая Советом Безопасности ООН", отмечает газета Guardian.

Задержан предполагаемый сообщник "берлинского террориста". Зарубежные СМИ (Focus, Welt, Zeit, Guardian, Independent, New York Times, Washington Post) пишут, что генпрокуратура ФРГ задержала предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, подозреваемого в теракте в Берлине.

"Предпосылкой этому стал тот факт, что у погибшего обвиняемого Аниса Амри в мобильном телефоне был сохранен номер 40-летнего гражданина Туниса. Дальнейший ход расследования указывает на то, что мужчина мог быть вовлечен в подготовку теракта, поэтому предварительно его задержали", – говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.

Мужчину задержали 26 декабря, решение о выдаче ордера на арест будет принято в четверг. Утром в среду силы федерального управления уголовной полиции ФРГ произвели обыск в помещении не действующего с 2008 года аэропорта Берлин-Темпельхоф, где проживал предполагаемый сообщник Амри, и задержали его.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили о теракте, подозреваемый в его совершении 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. Итальянская полиция 23 декабря сообщила, что Амри застрелен полицией в пригороде Милана во время перестрелки. В Италию подозреваемый приехал из Германии через Францию.

Турция и РФ подготовили предложения по перемирию в Сирии. Турция и Россия составили предварительные предложения по прекращению боевых действий в Сирии, заявила Анкара в среду, "подчеркнув уменьшающуюся роль запада в усилиях по прекращению пятилетнего конфликта", пишет газета Financial Times.

"Есть два готовых текста по решению в Сирии. Один касается политического разрешения проблемы, второй — прекращения боевых действий. Они могут быть реализованы в любое время", – цитирует издание главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

При этом, как отмечает газета, ни о каких деталях турецко-российских предложений не сообщалось, "также неизвестно, примут ли их повстанцы". Наряду с этим, как отмечает Wall Street Journal, Россия пытается заручиться дипломатической поддержкой для переговоров по Сирии в Казахстане.

По данным газеты, администрация президента США Барака Обамы не против переговоров, даже несмотря на то, что "американские дипломаты напрямую не участвуют в них". Как сообщили изданию неназванные американские чиновники, единственным условием госдепа является соответствие переговоров резолюциям по Сирии, принятым в ООН.

Скончалась мать Керри Фишер. Ведущие мировые СМИ (Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Guardian и другие) пишут о смерти известной американской актрисы и певицы Дебби Рейнольдс, матери актрисы Керри Фишер, скончавшейся во вторник.

Рейнольдс ушла из жизни после экстренной госпитализации в США. Актриса Керри Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца.

84-летняя Рейнольдс находилась в доме своего сына в Беверли-Хиллз, когда ей стало плохо. Члены семьи вызвали скорую. Позднее сын актрисы Тодд Фишер сообщил, что она скончалась в больнице в результате инсульта.

"Сейчас она с Керри, и наши сердца разбиты", — сказал он.

Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах, наиболее знаменитым из которых стал мюзикл "Поющие под дождем", где она исполнила одну из главных ролей.

Глава минсельхоза ФРГ вступился за сосиски. Мировые СМИ (Spiegel, Focus, Frankfurter Allgemeine Zeitung Independent, Telegraph, Guardian) вдохновились идеей министра продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиана Шмидта законодательно запретить использование в названиях вегетарианских продуктов, имитирующих мясо, наименования, которые используются в мясной промышленности, такие, как колбаса, шницель, сосиска.

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"Эти понятия вводят в заблуждение и вызывают у покупателя неуверенность. Я выступаю за то, чтобы запретить их и обеспечить потребителю ясность в наименованиях. Я не хочу, чтобы в случае с этими псевдо-продуктами мы делали вид, что это мясо. Я уверен, что в будущем производители придумают собственные названия для своих растительных продуктов", – сказал министр в интервью газете Bild.

В Германии в последнее время большое распространение получили магазины вегетарианской и веганской еды, в которых люди, не употребляющие в пищу мясо, могут купить растительные продукты, идентичные или похожие по вкусу на мясные. Примечательно, что сам министр родом из Баварии, крупнейшей южногерманской федеральной земли с многолетними традициями пивоварения и мясной кухни. Сам Шмидт своих пристрастий к традициям и мясу не скрывает, о чем и и указал в интервью.