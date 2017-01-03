Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись семь авто и маршрутка

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. На проспекте Ватутина в Киеве произошло масштабное ДТП. По словам свидетелей, столкнулись 7 автомобилей и маршрутка. Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП Киев" в соцсети "ВКонтакте".

@https://vk.com/kyiv_today ДТП в Киеве

Согласно данным системы "Яндекс. Карты", из-за аварии скорость движения по Московскому мосту в направлении проспекта Ватутина составляет 7 км/ч.

Ранее сообщалось, что Украина лидирует в Европе по показателям смертности граждан на дорогах. За 11 месяцев 2016 года полицейские зафиксировали чуть больше 138 тысяч аварий. В 23 с половиной тысячах ДТП примерно 30 тысяч украинцев получили ранения и почти три тысячи погибли. В сутки же происходило по 413 ДТП, то есть одна авария каждые четыре минуты.