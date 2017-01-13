В Одесской области сохраняется запрет на движение транспорта - ГСЧС

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области продолжает действовать запрет на движение транспорта на ряде дорог региона, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС напомнили, что с 12:00 12 января закрыто движение для транспортных средств на автодорогах: Одесса — Ивановка — Ананьев — Песчаная — Хащеватое — Колодистое — Рыжовка, и Одесса — Вознесенск — Новый Буг.

"На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что спасатели с 4 января высвободили из снежных заносов 2 тыс 144 автомобиля, в которых находилось 5 тыс 90 человек.

Напомним, на минувшей неделе на ряд регионов обрушилась непогода — в Украину пришли сильные морозы и снегопады.

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