В Херсон ограничен въезд большегрузного транспорта

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. С 00:00 четверга Херсон закрыт для движения большегрузного автомобильного транспорта в связи со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба городского совета.

"На период действия запрета движения большегрузного грузового транспорта определены места отстоя — на въезде в город, на Николаевском шоссе, в районе авторынка, на Бериславском шоссе, в районе завода "Данон", на шоссе Вячеслава Черновола (Киндийское), в районе винзавода и въезда в пос. Комишаны", — говорится в сообщении.

Не допускается въезд в город большегрузного грузового транспорта и его обслуживание вне диспетчерского контроля. Подвоз товаров к торговым объектам должен осуществляться транспортом малой грузоподъемности.

В период непогоды будут дежурить специализированные транспортные средства для ликвидации заторов, которые возникают по вине контрагентов предприятий.

Синоптики ранее прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.

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