Из-за снегопада в Стамбуле отменили занятия во всех школах

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Сильный снегопад в Стамбуле привел к отмене занятий во всех школах города во вторник, заявил губернатор города Васип Шахин.

Снегопад в Стамбуле продолжается третий день, в аэропортах города было отменено более 1400 рейсов. Движение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства.

"В связи с сильным снегопадом, пробками и гололедом на дорогах в нашем иле (провинции – ред.) ученикам школа предоставлен один выходной завтра, во вторник", — написал Шахин в Twitter.

По данным телеканала NTV, занятия во вторник будут отменены также в нескольких университетах. Канал сообщает, что уровень снега в городе достиг уже 130 сантиметров. Мэрия Стамбула запретила выезд на улицы города многотонным грузовикам.

Занятия в школах во вторник отменены и в провинциях Эдирне, Чанаккале, Ялова, Балыкесир.

Генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экши в Twitter сообщил об отмене всех внутренних рейсов из Международного аэропорта имени Ататюрка до полуночи (23.00 по киевскому) в связи с непогодой.