Во вторник в Киевской области усилится снегопад

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Во вторник в Киевской области будет идти снег, на дорогах местами гололедица. По информации управления превентивной деятельности Национальной полиции в Киевской области, по прогнозам синоптиков, 10 января в Киевской области ожидается облачная погода, целый день будет идти снег, температура воздуха 9-10 градусов мороза.

"Утренний мелкий снег днем усилится, и будет идти до самого вечера. На дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции обращают внимание участников дорожного движения на то, что ухудшение погодных условий отрицательно влияет на безопасность движения, повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

"Учитывая это, призываем как водителей, так и пешеходов, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Без крайней необходимости не выезжайте на личных автомобилях, пользуйтесь общественным транспортом", — отмечают в полиции.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.