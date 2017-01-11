За последние два дня из Киева вывезли 6,5 тыс т снега – Грамотная

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Экстренно убрать снег. Такую задачу коммунальщикам дал мэр Киева Виталий Кличко. Очистить от снега до утра 10 января соответствующие службы должны были дороги, переходы у остановок и тротуары. Свое поручение он аргументировал тем, чтобы с началом рабочей недели город мог вернуться к "привычной жизни".

Кроме того, в Киеве планируют обустроить стационарный снегоплавильный пункт. Об говорится в официальном ответе "Киевавтодора" на запрос депутата Киевсовета Александра Пабата.

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Надобность снегоплавильного пункта прокомментировала советник заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Мне прислали информацию о том, что у нас всего 6,5 тыс тонн снега было вывезено в течение последних двух суток. Поэтому снег надо куда-то девать. Он складывается преимущественно за городом или на пустырях, то есть там, где он не будет мешать и там, где он будет на достаточной дистанции от жилых массивов, так как он плавится, этой воде надо куда-то деваться. Поэтому речь идет о закупке снегоплавильной техники. Я думаю, что в "Киевавтодоре" более подробно расскажут о том, где именно она будет локализироваться, и сколько она будет стоить", — отметила Грамотная.

На канале политсилы Виталия Кличко появилось видео, на котором запечатлен его рейд по ночному Киеву с проверкой уборки снега коммунальными службами.