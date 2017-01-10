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Состояние киевских дорог и тротуаров во время снегопада

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Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия (81)

(обновлено: )11810

    В Киевгорадминистрации заявили, что в течение 7 и 8 января предприятия КК "Киевавтодор" работают в усиленном режиме и осуществляют очистку улично-дорожной сети города от снега.

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    Согласно сообщению КГГА, в воскресенье к процессу очистки дорог было задействовано 258 единиц снегоуборочной техники и 50 бригад с ручной уборки в составе 355 человек, которые расчищали остановки общественного транспорта, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам, лестницы и тротуары.

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