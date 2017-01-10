"Битва со снегом" на дорогах Киева

В Киеве 9 января, в воскресенье, в очистке улиц от снега участвовали 59 бригад по ручной уборке (389 человек) и 264 единицы снегоуборочной техники, сообщила пресс-служба КГГА, со ссылкой на "Киеватодор".

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За минувшие сутки было вывезено почти 2 тысяч тонн снега. Предприятия "Киеватодора" работают в круглосуточном режиме.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.