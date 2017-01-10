КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 9 января, около 12 часов дня в Днепре рухнул купол развлекательного центра "Правда-парк" на Слобожанском проспекте, сообщает издание "Информатор".

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В администрации парка рассказали, что купол обвалился под весом снега. "К счастью, в данное время года эта зона не работает. Поэтому никто не пострадал", — отметили в администрации.

По словам представителя парка, в связи с происшествием, скорее всего будут выполнены ремонтные работы по укреплению купола.

Информатор В Днепре из-за снега обвалился купол парка развлечений

Ранее пресс-служба Национальной полиции сообщила, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан.