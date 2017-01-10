Анастасия Довганюк

Анастасия Довганюк — Днепр, РИА Новости Украина

Если автомобильные дороги в Днепре почистили и транспортного коллапса в городе не наблюдается, то тротуары даже на центральных улицах — по-прежнему в снегу. И это — несмотря на то, что городские власти закупили новую коммунальную технику. В том числе и малогабаритные, юркие погрузчики с отвалами для уборки снега. В спальных районах нерасчищенные от снега тротуары и пешеходные дорожки становятся настоящим испытанием для людей.

"Не могу понять, почему никто не убирает снег. Ведь есть же штат дворников, купили новую технику. Но результата — ноль", — возмущается спешащая на работу офис-менеджер Наталья.

Анастасия Довганюк Днепр в снежном плену

Продавец на рынке в жилмассиве Победа Илона рассказала, что с большим трудом добралась на работу. Хотя идти от дома до рынка при хорошей погоде — минут 15.

"Из парадного вышла и все — как будто конец света настал. Не помню, чтобы когда-то так плохо убирался снег возле дома. Могу, конечно, понять, что праздники-выходные и все такое. Но мне от этого не легче. Пришлось идти чуть ли не по колени в снегу", — рассказала Илона.

В это же время в мэрии Днепра сообщили, что коммунальная техника работает на улицах города. В первую очередь очищают от снега центральные магистрали. Однако горожане, которые подтверждают работу снегоуборочной техники даже в отдаленных спальных районах Днепра, уверяют, что при такой погоде — сильный снегопад и снижение температуры воздуха — гонять технику по улицам не надо.

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"Лучше подождать, пока снег прекратиться. И потом выпустить машины-снегоочистители. А за ними — "посыпалки". Будет эффект — песчано-соляная смесь сделает свое дело и на утро дороги будут чистыми", — говорит бывший коммунальщик Олег.

Водитель маршрутки Сергей уверяет, что дороги в Днепре проходимы. Правда, по словам мужчины, на нескольких участках есть наледь.

"Почистить бы там, чтобы не было аварий. А так видно, что техника работает. Мне, как водителю, спокойнее выходить на маршрут, зная, что дороги почищены", — говорит Сергей.

Анастасия Довганюк Днепр в снежном плену

А автолюбитель Виталий наоборот работой коммунальщиков недоволен. И призывает водителей в ближайшие дни не выезжать на дороги Днепра.

"Сплошной каток и никому дела нет. Зато в соседнем Кривом Роге один за одним идут машины с ковшами, они расчищают улицы от снега. А следом за ними идут машины, посыпающие дороги песком с солью. Сам видел, вот вернулся. С большим трудом, но все же доехал до Днепра. А тут — мрак!", — возмущен мужчина.

Напомним, на ближайшие дни в Днепре снова ожидается снег.