Во вторник в Украине сохранится снежная погода

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Во вторник в Украине сохранится преимущественно пасмурная и снежная погода, сообщает Gismeteo.

"Во вторник, 10 января, в Украине сохранится преимущественно пасмурная и снежная погода, в Черкасской и Днепропетровской областях пройдет сильный снег, осадков не предвидится лишь в Николаевской, Одесской и Херсонской областях", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Киев, снегопад: последствия стихии

На западе страны, а также в Винницкой и Житомирской областях температура воздуха ночью составит —16…-11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах —9…-7 °С.

В Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях ночью прогнозируется —9…-4 °С, днем температура воздуха составит —6…-3 °С, в Кировоградской области ожидается до —1 °С.

На востоке Украины ночью столбики термометров достигнут отметок —7…-4 °С, днем покажут —5…-1 °С.

В южной части ночью ожидается —14…-10 °С, днем прогнозируется —7…-6 °С, за исключением Запорожской области (до 0 °С).

В Киеве установится пасмурная погода, ожидается снег. Температура воздуха в течение суток составит —9…-5 °С.

Ранее пресс-служба Национальной полиции сообщила, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан.