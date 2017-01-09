ГСЧС: в Киеве спасатели освободили из снежной ловушки 4 фуры и троллейбус

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в течение суток спасатели вызволили из снежного плена четыре грузовика и троллейбус, сообщает ГСЧС.

"В частности, работники столичной службы спасения "101" дежурят по ул. Олены Телиги, Надднепровское шоссе, бул. Леси Украинки, ул. Академика Заболотного, пр. Правды и на Подольском спуске", — сообщает пресс-служба ГСЧС.

Ранее в Нацполиции сообщили, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан.

Также сообщалось о сходе лавин.

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