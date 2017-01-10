В Киеве на Оболони бетоновоз снес два автомобиля, есть пострадавшие

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. В Киеве на Оболони водитель бетоновоза протаранил два легковых авто, после вылетел с дороги и сбил два столба, сообщает dtp.kiev.ua.

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"Нетрезвый водитель бетоновоза не справился с управлением в результате чего протаранил два автомобиля, вылетел с дороги и сбил два столба. Водитель бетоновоза пытался скрыться, но задержан свидетелями. Отрицает, что был за рулем. В результате аварии пострадали женщина и ребенок в легковых авто. Ведутся работы по восстановлению проводов", — говорится в сообщении.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки из-за осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах погибли пять и травмированы 45 человек, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.