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За сутки из-за повышенной аварийности на дорогах погибли пять человек

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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях.
Дорожное движение в Киеве
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. За минувшие сутки из-за осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах погибли пять и травмированы 45 человек, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях.

Напомним, в субботу в Киеве на Бориспольской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было разбито пять автомобилей. Авария произошла неподалеку от остановки Малая Александровка, в направлении Борисполя.

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