Крупное ДТП в Харькове: старую Honda разорвало на части

Крупная автомобильная авария произошла в четверг вечером в Харькове на мосту между улицами Шевченко и Героев Труда.

Как сообщают местные СМИ, около 17.20 на мосту возле кафе "La Note" произошла крупное ДТП с участием не менее 7 автомобилей. По предварительной информации, в результате столкновения пострадали 4 человека.

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Как сообщил журналист Слава Мавричев, ДТП произошло по вине водителя автомобиля Honda.

"По словам свидетелей, водитель старенькой Хонды летел около сотни км, пошёл на обгон. Машину занесло и выкинуло на встречку. Это хорошо видно на кадрах с регистратора RAV4 (см. здесь). От удара легковушку разрывает на две части — моторный отсек и кузов летят в разные стороны, бьют машины на обеих полосах движения. Всего – 7 разбитых авто", — написал он на своей странице в Facebook.

С ссылкой на очевидцев, от водителя Honda исходил запах алкоголя.