Происшествия
RSS

В ДТП под Чугуевом погибли 6 человек, в том числе двое малолетних детей

(обновлено: )52
По неустановленным пока причинам водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы в кювет и врезалась в деревья. На месте аварии погибли шесть человек.
ДТП в Харьковской области, в результате которого погибли 6 человек
Facebook Slava Mavrichev

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В результате ДТП на на 22 км трассы Чугуев — Меловое (Харьковская область) с проезжей части погибли шесть человек, двое из которых — пятилетние дети. 

Масштабное ДТП в Харькове. Видео
Канал на Youtube Авто Харьков City
Крупное ДТП в Харькове: старую Honda разорвало на части

Как сообщает телеканал АТН со ссылкой на областное управление полиции, автомобиль Volvo двигался со стороны Купянска в направлении Чугуева. По неустановленным пока причинам водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы в кювет и врезалась в деревья. 

Читайте также: Эксперт о причинах резкого роста ДТП

На месте аварии погибли шесть человек — двое мужчин, две женщины и двое детей. Один мужчина госпитализирован. Данные о погибших и состояние пострадавшего устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа. 

Facebook Slava Mavrichev
ДТП в Харьковской области, в результате которого погибли 6 человек

Как отметил оказавшийся на месте происшествия журналист Слава Мавричев, "на трассе сильный, густой туман — видимость 10-15 метров".

Ранее сообщалось, о масштабном ДТП в Харькове с участием семи автомобилей. 

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Андрей Блинов
Привет, год 2017!
В плену у непогоды: снегопады, морозы
Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле
Стрельба нардепа Пашинского