В ДТП под Чугуевом погибли 6 человек, в том числе двое малолетних детей

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В результате ДТП на на 22 км трассы Чугуев — Меловое (Харьковская область) с проезжей части погибли шесть человек, двое из которых — пятилетние дети.

Как сообщает телеканал АТН со ссылкой на областное управление полиции, автомобиль Volvo двигался со стороны Купянска в направлении Чугуева. По неустановленным пока причинам водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы в кювет и врезалась в деревья.

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На месте аварии погибли шесть человек — двое мужчин, две женщины и двое детей. Один мужчина госпитализирован. Данные о погибших и состояние пострадавшего устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Facebook Slava Mavrichev ДТП в Харьковской области, в результате которого погибли 6 человек

Как отметил оказавшийся на месте происшествия журналист Слава Мавричев, "на трассе сильный, густой туман — видимость 10-15 метров".

Ранее сообщалось, о масштабном ДТП в Харькове с участием семи автомобилей.