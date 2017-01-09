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Жертвами снегопада на дорогах стали восемь человек - Нацполиция

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Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия (64)

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По данным Национальной полиции, критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях, сложной остается ситуация во Львовской и Винницкой областях.
Снегопад. Архивное фото
ГУ ГСЧС в Закарпатской области

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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"Критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовщины и Винницкой области", — говорится в сообщении.

По состоянию на 9.00 9 января движение автотранспорта ограничено во Львовской области. В Ивано-Франковской и Львовской областях ограничено движение грузовых автомобилей.

В ГСЧС сообщили также об ограничениях движения в Винницкой, Одесской и Черкасской областях.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

Также сообщалось о сходе лавин.

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