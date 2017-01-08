В воскресенье Киев заметет снегом

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КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 8 января, в Киеве и по всей территории Украины усилятся осадки в виде снега, сообщает Гидрометцентр. Также синоптики обещают мороз и ветер.

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По данным Гидрометцентра, 8 января в Украине, кроме крайнего запада и востока, сохранятся сложные погодные условия: местами сильные снегопады, метели, снежные заносы, в восточной части местами гололед.

Также сообщается, что на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м / с, а на дорогах страны гололедица.

В Киеве, по данным синоптиков, ожидается сильная метель и мороз до —11 градусов днем, — 13 градусов ночью.

В горадминистрации Киева ранее сообщили, что прирост снега в воскресенье составит 10-15 см, температура будет держаться на уровне —11-13°.