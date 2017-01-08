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В столице эвакуируют автомобили, которые мешают уборке снега – КГГА

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В эфире радиостанции "Голос Столицы" глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук рассказал, как КГГА борется с непогодой.
Снегопад в Киеве
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Киев морозит и засыпает снегом. Согласно прогнозу Гидрометцентра 7, 8 января в столице продлятся сложные погодные условия: снегопады, метели, порывы ветра до 20 м/с, снега выпадет еще 10-15 см. Кроме того, по информации синоптиков, в эти дни сохранится холодная погода с температурой ночью 15 —19 мороза, днем прогнозируют 15-17 ниже нуля.

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Справляется ли городская власть с последствиями непогоды, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

"Киевская администрация запустила оперативный штаб, который работает круглосуточно, принято решение о том, что тот автотранспорт, который будет мешать уборке дорог, будет эвакуирован и будет переставлен в удобное для "Автодора" место", — отметил Ткачук.

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