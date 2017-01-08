Из-за снега в Киеве коммунальные службы работают в усиленном режиме

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В Киеве из-за сильных снегопадов коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщается на сайте КГГА.

Отмечается, что работа значительно затруднена из-за низкой температуры воздуха.

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По данным КГГА, за сутки работники коммунальной корпорации "Киевавтодор" использовали рекордные для такого короткого срока 3,3 тысячи тонн песчано-соляной смеси и более 1000 тонн соли.

Сейчас из-за низкой температуры воздуха обработка улично-дорожной сети осуществляется песчано-соляной смесью, поскольку соль при таких температурах недостаточно эффективна.

Для уборки улиц и дворов задействовано 258 единиц техники "Киевавтодора" и около 300 единиц техники жилищных организаций, зеленстроевцев и тому подобное. Кроме того, бригады ручной уборки в составе 355 человек выполняют очистки остановок общественного транспорта, подходов к подземных и наземных пешеходных переходов, лестничных маршей и тротуаров.

Первоначально осуществлялась обработка посыпочными материалами и очистки от снега магистральных улиц и дорог.

В случае необходимости может быть привлечено до 563 единиц техники для очистки улиц. В частности, 318 ед. снегоуборочной техники предприятий "Киевавтодора", 15 ед. многофункциональной техники (солеразбрасывателей) из Германии, 47 ед. вспомогательной техники предприятий, 183 ед. техники сторонних организаций.