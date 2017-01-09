Хроника 8 января: снегопад в Украине, Ющенко о кризисе экономики и последствиях Майдана

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Украину пришли снегопады и морозы: люди попадают в больницы с переохлаждением, на дорогах повышенная аварийность, часть населенных пунктов без света. "Нафтогаз" ожидает провокаций со стороны "Газпрома". В интернете появились записи разговоров Пашинского с Корбаном. В Польше загадочно умер сын экс-президента страны Валенсы. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Ющенко: закрытие 84 банков — это трагедия для экономики

Третий президент Украины, экс-глава Нацбанка Виктор Ющенко прокомментировал последние события в банковской сфере Украины. По мнению экс-главы НБУ, Украина никогда не приходила к глобальному кризису, который обваливал валовой продукт страны, ведущий к краху в широком смысле этого слова.

"Сейчас мы переживаем это. И закрытие 84 банков само по себе, конечно, это трагедия для экономики", — считает Ющенко.

Ющенко: Майдан удался для тех, кто был на трибуне

По словам бывшего президента Виктора Ющенко, Майдан удался для тех, кто был на трибуне, и не удался для тех, кто стоял на площади. А кроме того, украинцы еще "слабо структурированы идеологически".

Азаров назвал необходимые условия для создания правительства в изгнании

Экс-глава правительства Николай Азаров заявил, что возглавляемый им Комитет спасения Украины будет обращаться в международные суды после решения московского суда, признавшего Евромайдан госпереворотом. Об этом он сообщил газете "Известия".

Новая запись Портнова: Пашинский, Корбан и "титушки"

"Пашинский в марте 2015 года обратился к действующему заместителю главы Днепропетровской областной администрации (Геннадию Корбану — Ред.) с небольшой личной просьбой. Она заключалась в том, чтобы отпустить из следственного изолятора содержащегося там Виктора Науменко, при диктаторском режиме — заместителя главы Днепропетровского областного совета", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз" ожидает провокаций со стороны "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" в связи с сильными морозами в РФ указывает на высокую вероятность провокаций со стороны "Газпрома", говорится на странице Facebook пресс-службы компании.

"Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать "Газпрому" нашими запасами, когда ему не хватает, в Украине нет", – отмечается в сообщении.

Люди в Украине продолжают попадать в больницу из-за переохлаждения

Во Львовской области три человека были госпитализированы в результате обморожения конечностей из-за переохлаждения, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

За сутки из-за повышенной аварийности на дорогах погибли пять человек

За минувшие сутки из-за осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах погибли пять и травмированы 45 человек, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях.

Из-за снега в Киеве коммунальные службы работают в усиленном режиме

В Киеве из-за сильных снегопадов коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщается на сайте КГГА. Отмечается, что работа значительно затруднена из-за низкой температуры воздуха.

В четырех областях продлили ограничение на движение транспорта

В Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областях продолжается действие ограничений на движение автотранспорта в связи со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в результате непогоды без света остаются пять населенных пунктов.

Трамп принял выводы разведки о причастности РФ к кибератакам — СМИ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп принял выводы разведки США о причастности России к кибератакам во время президентских выборов. Об этом сообщил председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус, передает Fox News.

Также он отметил, что Трамп может принять меры против России.

Второй за день взрыв прогремел в Багдаде

Десять человек погибли при втором за день теракте в Багдаде, взрыв прогремел на востоке города, передает телеканал Sky News Arabia. Целью нового теракта стал рынок в другом шиитском районе Баладият, сообщил телеканал.

При наезде грузовика на людей в Иерусалиме погибли четверо — медики

Количество жертв при наезде грузовика на людей в Иерусалиме увеличилось до четырех человек. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось о троих погибших и 15 пострадавших.

Сын экс-президента Польши Валенсы обнаружен мертвым в Гданьске — радио

Сын экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав обнаружен мертвым в своей квартире в Гданьске, сообщает радиостанция RMF.

По данным радиостанции, тело 43-летнего Валенсы обнаружил его сын, который вызвал "скорую". Утверждается, что на теле мужчины не зафиксировано повреждений, эксперты предварительно исключили причастность к его смерти третьих лиц.