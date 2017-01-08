В Закарпатской области на дорогу сошла лавина

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в воскресенье на автомобильную дорогу сошла лавина, в результате чего временно было ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС области.

"8 января в 13:45 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о том, что вблизи с. Деловое, Раховского района на автодорогу местного значения сошла снежная лавина. Вследствие этого движение на указанном участке автодороги осуществлялось в одностороннем режиме. Жертв и травмированных нет", — отметили в службе.

В 16:45 сотрудниками Раховского райавтодора последствия схождения лавины были ликвидированы. Движение на указанном участке восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области на 89 км трассы Киев–Чоп вследствие ухудшения погодных условий сегодня столкнулись 14 автомобилей.