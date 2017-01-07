Запорожье замело снегом

С утра пятницы Запорожье начало заметать снегом. Между тем, движение по дорогам областного центра было открыто, но транспорт продвигался достаточно медленно, сообщает "Комсомольская правда в Украине".
Как отметили в Запорожском горсовете, местные коммунальщики оперативно реагировали на изменения погодных условий: "С началом снегопада на городские магистрали вышла спецтехника КП "ЭЛУАД".
Было задействовано 35 единиц спецтехники в работах по посыпке дорог пескосоляной смесью. Всего на дежурстве было 69 единиц спецтехники, при необходимости обещали подключить дополнительную.
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