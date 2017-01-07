Работа техники в Днепре во время снегопада

В Днепре в пятницу начался сильный снегопад, из-за чего коммунальная техника работала в усиленном режиме, сообщил Информатор со ссылкой на заместителя городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Техника вся работает, справляемся", — отметил он.

В то же время городской мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что таких чистых дорог зимой в городе не было никогда. "Когда вы проснетесь утром, то увидите, что город снова справился со снежной стихией, накрывшей полстраны", — подчеркнул он.

В соцсетях жители города отмечают активную работу коммунальщиков, особенно в ночное время.

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