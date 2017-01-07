Погода в Украине: снегопады и метели, сильный мороз

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В субботу, 7 января, на территории Украины ожидаются сильные морозы и снег, в некоторых областях на востоке — снег с дождем, сообщает Гидрометцентр.

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На западе синоптики обещают небольшой снег, столбик термометра опустится до —17 градусов. На севере — снег, минус 17 мороза. В южных областях также снег, температура составит от —1 до —15. В восточных областях от —8 до +1, мокрый снег.

В Киеве прогнозируется снег, температура днем от —15 до —17 градусов.

Также на сайте Гидрометцентра отмечается, что 7-8 января в центральных, южных и северных областях ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы. В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях — сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Порывы северного ветра местами 15-22 м / с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м / с.