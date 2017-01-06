Снегопады в Украине: брифинг Куйбиды, Чечеткина и Зубко

Погодные условия значительно усложнятся в течение 6-7 января в ряде областей Украины, температура достигнет 25 градусов мороза, сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

"В течение 6-7 января усложнения погодных условий мы ожидаем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской областях — это сильные снегопады, метели, снежные заносы", — сказал Кульбида во время заседания межведомственного оперативного штаба в пятницу.

По его словам, высота снегового покрова составит 30-35 сантиметров в Одесской и Николаевской областях, 25-30 сантиметров в Кировоградской, 20-25 сантиметров в Черкасской, Полтавской и Сумской областях. В Черниговской, Киевской и Винницкой областях снежный покров ожидается 14-19 сантиметров.

По его данным, на востоке и юго-востоке страны температура будет близкой к нулю, высока вероятность образования гололеда на дорогах, проводах, деревьях и налипание мокрого снега.

"Что касается западных и северных областей, в этот период будет наблюдаться продолжение снижения температуры. В ночные часы минимальная температура составит от 14 до 19 местами 20-25 (мороза-ред.). Это касается западных и северных областей, а также Винницкой, частично Черкасской и Кировоградской областей ", — отметил Кульбида.

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По его словам, циклон покинет Украину 9 января, но 8 января уже количество осадков уменьшится, как и скорость ветра, а с 10 января будет отмечаться постепенное повышение температурного режима.