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КГГА предупреждает о сильных снегопадах в столице

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Сложные погодные условия сохранятся в столице и воскресенье, 8 января. Как отметили в КГГА, прирост снега составит 10-15 см, температура будет держаться на уровне -11-13°.
Уборка снега в Киеве
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 8 января в столице днем ожидаются  сильные снегопады, снежные заносы, на дорогах гололедица, сообщает пресс-служба КГГА.

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Как отметили в горадминистрации, прирост снега в воскресенье составит 10-15 см, температура будет держаться на уровне —11-13°.

В связи с этим управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.

Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Также в КГГА напоминают, что машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

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Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, движение на автомобильных дорогах остается ограниченным в пяти областях.

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