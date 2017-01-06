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Одессу накрыл сильный ветер и снегопад

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В плену у непогоды: снегопады, морозы (23)

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    Утром в пятницу, 6 января, Одессу стало засыпать снегом, дует сильный ветер, сообщает местное издание 048. Специальная техника вышла на уборку снега.

    Спасатели, патрульная полиция и власть города просят оставаться дома, а водителей — отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным. 

    Синоптики обещают ухудшение погодных условий. 

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    "Видимость стала хуже, и примерно в 8:30 порту заработал наутофон, заменяющий Воронцовский маяк", — говорится в сообщении.

    Ранее синоптики прогнозировали по Украине 20-градусные морозы.

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