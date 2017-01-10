Сильные снегопады обрушились на Стамбул

Снегопад в Стамбуле продолжается третий день, в аэропортах города было отменено более 1400 рейсов. Движение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства.

"В связи с сильным снегопадом, пробками и гололедом на дорогах в нашем иле (провинции – ред.) ученикам школа предоставлен один выходной завтра, во вторник", — написал Шахин в Twitter.

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Занятия во вторник будут отменены также в нескольких университетах. Уровень снега в городе достиг уже 130 сантиметров. Мэрия Стамбула запретила выезд на улицы города многотонным грузовикам.

Кроме Стамбула, занятия в школах во вторник отменены в провинциях Эдирне, Чанаккале, Ялова, Балыкесир.

Генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экши в Twitter сообщил об отмене всех внутренних рейсов из Международного аэропорта имени Ататюрка до полуночи (23.00 по киевскому) в связи с непогодой.